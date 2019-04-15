【市前重點睇】CNH升上6.70　圓匯跌至112

●美匯指數反覆企96.9水平，港匯企7.842，離岸人民幣(CNH)升上6.702，圓匯跌至112關爭持，英鎊企1.3082，歐元升上1.130水平。金價反覆企1,291美元。布油企71.3美元水平，紐油回落至63.5美元。道指期貨靠穩。



●傳中美貿易協議可能包括對中國操縱匯率的懲罰措施。



-美國財長姆紐欽最新表態或表明中美接近達成協議。他表示，執行機制應是雙向，若美國在與中國的潛在貿易協議中未遵守承諾，美國也將承擔後果。



-國際貨幣基金組織(IMF)指出，中美貿易協議應符合多邊規則，否則將導致中國從其他主要貿易伙伴的進口減少，將給這些國家帶來經濟風險。



●美國宣布史無前例5G投資計劃。特朗普稱5G是美國必須贏的競賽，不允許其他任何國家在這個強大的未來產業中超越美國。



●日媒報道，姆紐欽希望在與日本達成的貿易協議中，包含匯率條款，以防故意操縱日圓提振出口。



●道指上周五(12日)收報26,412點，升269點或1.03%；標指收報2,907點，升19點或0.66%；納指收報7,984點，升36點或0.46%。 https://bit.ly/2Ihvtwi



●特朗普再批美聯儲量化緊縮。德拉吉罕見置評美聯儲：擔心中央銀行獨立性。



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報30,034點，升124點。



●美國10年期國債孳息率上周五升6.81點子，報2.5651厘。



●紐約5月期油上周五收報每桶63.89美元，升0.31美元或0.49%，全周計則累升逾1%。布蘭特6月期油收報每桶71.55美元，升0.72美元或1.02%。



●紐約6月期金上周五收報每安士1,295.2美元，升1.9美元或0.2%。



●英國富時100指數上周五收報7,437點，升19點或0.26%；法國CAC指數收報5,502點，升16點或0.31%；德國DAX指數收報11,999點，升64點或0.54%。



●英國財政大臣夏文達表示，英國政府和主要反對黨在脫歐基本原則上意見一致，可能在未來幾周取得突破。



●歐洲央行首席經濟學家普雷特和德國央行行長魏德曼表示，他們對負利率政策評估持開放態度，不過並沒有作出改變的承諾。



●外電指歐盟在由對波音的補貼引發的爭端中準備實施報復性關稅，考慮打擊102億歐元的美國商品，範圍從食品到直升機等。



●外媒報道，沙特阿美(Saudi Aramco)發債籌約120億美元後，該國主權財富基金最近尋求50億至80億美元貸款。



●MSCI推遲中國全股票指數轉換近6個月，給投資者足夠時間。



●業績持續惡化，壹傳媒8年半蝕22.5億。 https://bit.ly/2v4PWMj



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