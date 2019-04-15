【股民熱話】五窮月迎面來　港股係時候逢高減持？

港股上周衝上30,000點關後進行調整，惟暫時而言調整幅度有限。展望本周五(19日)香港將開始復活節長假，下周二(23日)才復市，而接下來又是傳統「五窮六絕」的五窮月。到底今年以來港股升浪是否可以持續，能否打破「五窮」魔咒，該如何部署，自是股民最關心的話題。



技術上，恒指由去年10月低位24,540點回升至上周高位30,222點，累計上升5,682點或23%。以去年首季高位33,484點回落至去年10月低位24540點，反彈黃金比率0.618計的阻力位在30,067點，基本上已超額完成這反彈目標，並差些少就回補了去年6月的下跌裂口(30,012至30,259點)。由於30,000點至31,500點是一個頗大的阻力區，短期先在30,000點整固後再謀動向亦合情理，但是否見頂回落，目前似乎是言之尚早。



從消息面看，5月可能令港股氣氛逆轉的一個消息，可能會是中美達成貿易協議，引發好消息出貨。不過，次季內地經濟數據有望回穩，經濟復甦、寬鬆貨幣政策及積極財政政策將繼續為兩地股市帶來有力支持，故消息一好一淡，又未見得是一面倒的。



當然，股民可以重點關注大市成交，若交投開始減少，股市動能下降是必然的，則5月恒指波幅或會回落至28,800至30,200點區域，待6月再翻炒A股獲納國際指數系列比例增加等主題而再嘗試向上闖關。



若然手上持貨有可觀利潤，30.000點關沽一半貨，套現鎖定部分利潤無可厚非，待調整回落至29,000點邊再考慮是否翻兜。若然手持的是高位追入，則宜留意所屬的題材，若然是汽車股，建議到價就要執行止賺止蝕，皆因行業景氣受內地經濟、貿易戰和外資競爭加劇所影響，中短期策略仍以炒波幅為注，若然捉錯浪就要先行埋單計數，保留實力再等機會出擊。



東方產經專欄作者帥哥



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