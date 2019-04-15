任正非︰華為不排斥向Apple出售5G晶片

外媒報道，華為創始人任正非在接受採訪時表示，華為對於向包括蘋果公司(Apple)在內的智慧手機競爭對手出售其5G晶片持開放態。



美國4大移動運營商Verizon、AT&T、Sprint和T Mobile US已開始在美國城市部署5G服務，但到目前能提供的服務依然有限。美國沒有公司製造5G網絡設備，這讓美國十分依賴諾基亞、愛立信和三星等海外公司。而沒能進入美國市場的華為則在全球設備市場中佔主導地位。



美國上周宣布史無前例的5G投資計劃。美國總統特朗普稱，5G是美國「必須贏」的競賽，不允許其他任何國家在這個強大的未來產業中超越美國。特朗普振興5G的新舉措，包括從今年12月10日起推出美國史上最大規模的頻譜拍賣，同時，美國聯邦通信委員會(FCC)成立一個規模204億美元的鄉村數字機遇基金，未來10年投入鄉村寬帶網絡。



據報，白宮一直在考慮將5G網絡國有化，不過該計劃目前依然面臨較大阻力；其中，FCC主席Ajit Pai亦認為，通過市場而非政府是推動創新和投資被證明是成功的。





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