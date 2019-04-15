基石藥業旗下腸胃瘤藥物獲藥監局批准臨床研究

基石藥業(02616)公布，由其合作夥伴Blueprint Medicines Corporation開發的候選藥物Avapritinib，近期獲得中國國家藥品監督管理局批准，在內地開展用於治療不可手術切除或轉移性胃腸道間質瘤(GIST)患者的I/II期臨床研究。



這是一項中國單獨橋接註冊性研究，包括I期劑量遞增和II期劑量擴展試驗，目的是評估Avapritinib在中國患者中的安全性、藥代動力學和療效。



GIST是通常出現於胃壁或小腸中的肉瘤，在所有胃腸道惡性疾病中佔比約為0.1%至3%，屬於罕見病。GIST通常在50至80歲之間被診斷。大約90%的病例與導致KIT或PDGFRΑ酪氨酸激酶過度激活的突變有關，這種突變引發了細胞生長失調。



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