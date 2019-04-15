亞洲股市：日股升約300點　韓亞航空飆逾兩成

亞洲主要股市升多跌少，日本日經225指數早段曾升311點，高見22,182點，最新升272點或1.25%，報22,142點。



Japan Display升逾3%，公司引入中國及台灣投資者，獲注資800億日圓，該聯盟將取代日本產業投資機構成為公司第一大股東。



南韓首爾綜合指數升11點或0.53%，報2,245點。韓亞航空飆逾26%，消息指Kumho Group擬出售其控股權。釜山航空及韓亞IDT亦漲逾兩成。



現代汽車跌0.4%，報道指其於北京廠房局部暫停營運。



澳洲悉尼普通股指數則跌4點或0.07%，見6,342點。REA集團跌0.32%，公司委任Janelle Hopkins為財務總監。



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