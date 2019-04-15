恒指升上10個月來高位　騰訊及金融股向好

A股全線漲逾1%，港股升幅擴至超過350點，恒生指數高見30,262點，為10個月來高位，完全回補去年6月19日遺留的下跌裂口；國企指數升近200點。



騰訊升近1%，高見397.6港元。金融股合力撐市，滙豐控股、友邦保險、建設銀行及工商銀行升1.1%至1.3%；中國平安及中國人壽升2.1%及2.8%。



內房股做好，碧桂園、華潤置地及中國海外升2.3%至2.7%。連帶水泥股都抽升，中國建材及海螺水泥飆3.5%。



鑊氣重的手機設備、汽車及醫藥股都有買盤，瑞聲科技及舜宇光學升2.3%及1.6%。中國生物製藥及石藥集團升1.5%及1.7%。吉利汽車升2.1%；廣汽集團及比亞迪股份升1.3%。





【09:20】恒指重上三萬關 大藍籌全線向上

承接美股上周五升勢，港股開市即重上三萬關。恒生指數高開210點或0.7%，報30,119點；國企指數高開98點或0.85%，報11,758點。



重磅藍籌全線做好，中國平安高開1.4%；中國移動高開1.3%；滙豐控股及友邦保險高開0.9%；建設銀行高開0.7%；騰訊高開0.4%。



其他藍籌股個別發展，申洲國際高開3.4%表現最佳；中國人壽及石藥集團高開1.9%。恒安國際低開1.7%，是表現最差藍籌；蒙牛乳業及領展跌1%緊隨其後。



中港地產股回升，中國海外、碧桂園及華潤置地高開1.1%至1.3%。恒基地產、新世界發展、新鴻基地產及信和置業高開0.4%至1.1%。



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