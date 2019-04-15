A股快報：滬指深指齊升逾2%

滬深兩市升幅擴大，滬綜指升65點或2.05%，報3,253點；深成指升231點或2.29%，報10,363點；創業板指升26點或1.58%，報1,722點。



板塊方面，次新股飆逾5%；金融股漲逾3%；船舶製造、電子訊息、釀酒、農林牧漁及家電股等齊升逾2%。





【09:25】A股快報：滬綜指升逾1% 金融股做好

中國上周五(12日)的金融數據及出口數據皆遠超預期，利好內地股市三大指數齊高開逾1%，滬綜指高開44點或1.41%，報3,233點；深成指高開162點或1.6%，報10,294點；創業板指高開25點或1.53%，報1,721點。



板塊方面，金融、摩托車及次新股齊升逾2%；石油、水泥、釀酒及有色金融股等升逾1%。



視覺中國開市即跌停，報22.68元人民幣(下同)。多間基金公司下調該股估值，最多劈至20.41元，如以上周五(12日)收市價25.2元計，相當於兩個跌停板後的股價。



新股德方首日掛牌，開市前飆20%。



泛海控股升1.91%，公司預計第1季淨利潤增長21.8至54.8%。



鹽湖股份跌1.59%，其全年淨虧損初步數據35億元。



長安汽車跌0.69%，公司全年淨利潤初步數據約為6.543億元。



二三四五升2.14%，公司全年淨利潤13.7億元。



陽泉煤業升2.22%，其全年淨利潤19.7億元。



牧原股份第1季淨虧損5.4億元，按年下跌498%，股價高開0.26%。



招商蛇口料第1季淨利潤倒退最多57%，股價則高開1.63%。



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