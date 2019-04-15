【即市分析】吉汽反彈浪或告一段落

東方產經專欄作者桃桃：落後板塊今年以來輪流炒作，加上憧憬國策加快促進消費，汽車股齊齊由低位回升。吉利汽車(00175)今年1月跌至10元邊後觸底回升，最多曾升80%高位見18元，但近日掉頭向下，上周五急挫4%報16.9元。



中汽協數據顯示，內地3月汽車銷量按年跌5.2%，首季累降11.3%，反映行業因素仍未有明顯改善。多間大行亦偏向看淡行業，花旗認為，汽車股估值已反映市場憧憬，料投資者或先行獲利。摩根士丹利指吉汽庫存水平已升至近三個月，重申對其看跌立場，並予「減持」投資評級，目標價8元。



吉汽上月底由14.6元水平接連抽高，並已升穿俗稱牛熊分界線的250日線16.8元，惟近兩日在成交大增下回落，短期沽壓不輕，14日RSI掉頭向下，MACD牛叉收窄，技術走勢轉差，未來數日若未能守穩於16.8元樓上，則可確認反彈浪已告一段落，暫宜靜觀其變謀定後動。

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