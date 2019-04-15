【即市分析】體育用品股強得有理

東方產經專欄作者股博士：體育用品企業經歷數年的去庫存後，基本因素見好轉，加上有內地力保內需促進消費的國策支持，相關股份今年以來表現強勢。李寧(02331)及寶勝國際(03813)上周五齊齊創出52周新高，龍頭安踏體育(02020)亦升逾半成，年內股價已累升50%。(服裝鞋類板塊追蹤：https://bit.ly/2v2a5VT )



業績方面，安踏去年多賺32%至41億元人民幣，派末期息每股28仙；李寧全年錄得純利7.15億元人民幣，按年增長38.8%，並派每股末期息8.78分，上年同期未有派息；寶勝去年純利5.43億人民幣，按年升37.7% ，末期息增至2.5仙；特步國際(01368)，去年純利升60.9%，並派末期息9.5仙，亦刺激股價一度抽高。多隻體育用品股去年度業績均予人驚喜，加上派息慷慨，令板塊重獲市場目光。



事實上，中國經濟正在從出口導向型轉為消費驅動型，內地有意谷內需、促消費以穩定經濟維持平穩增長，加上內地減稅刺激的效應，有望釋放消費力，體品股可謂食正是次消費潮。國家發改委及體育總局早前已定下目標，冀於2020年將全國體育消費總規模提高至1.5萬億元人民幣，行業不乏增長空間。



走勢上，李寧及寶勝走勢已出現突破，現時兩股升軌支持分別處於12.8元及1.8元，只要守穩其上，後市仍有上升空間，值得吼位跟進。至於安踏，年初由35元水平反覆回升，近月主要在50元樓上整固，由於集團在內地市場具一定優勢，且近年亦積極拓展海外市，可作為板塊首選，目標價可睇60元，48元支持不宜有失。而特步早前以先舊後新方式配股，拖累股價由高位持續回落，短線沽壓仍重，暫不宜多手博反彈。

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