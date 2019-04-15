港股格局：李偉傑建議分段食胡！

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股周一(15日)收復去年6月下跌裂口，建議散戶現時可慢慢食胡，規劃大約是三分一至一半。他又指，內地將於周三(17日)公布GDP，倘若增速勝預期，或令市場認為內地再推寬鬆貨幣政策機會不高，使A股調整，建議等恒指稍後回調至29,100點至29,500點再入市。



至於石藥集團(01093)開發的「SYHA1803」獲國家藥品監督管理局批准，可以在中國開展臨床研究；他指對股價是正面喜訊，惟目前市場對帶量採購消息仍未釋懷，故要睇睇石藥可否挑戰250天線，即17.5元的位置。



另外廣發証券(01776)預期截至今年3月底止，首季股東應佔盈利將按年增長70%至95%，他指消息即變相盈喜，但股價要再上，要等待內地股市現天量成交，即達1.4萬至1.5萬億元人民幣的活躍交投。



至於安踏體育(02020)公布安踏品牌產品今年首季度的零售金額按年增長1%至20%，其他品牌的零售金額則按年升65%至70%。他指安踏股價已屢破歷史高位，估值不便宜，建議冇貨的不必急於追入。



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