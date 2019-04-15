金界急彈1成　Naga 3發展成本由大股東包底

金界控股(03918)早段反彈逾1成，高見10.3港元，暫維持近9%升幅，成交6,400萬元。



公司澄清，旗下Naga 3項目估計成本約35億美元。公司決定以內部產生資金撥付50%開發成本，餘下50%由控股股東提供。



公司指出，該融資方案優點包括，不會令本公司承擔任何利息成本；少數股東繼續享有本公司的高股息政策；Naga 3項目的增量收益減輕任何潛在攤薄效應；任何成本超支由控股股東承擔，任何成本不足轉入本公司的儲蓄帳戶；倘未能交付完全完整及可投入全面運營的 Naga 3項目，則控股股東所作的所有現金墊款將被沒收；控股股東僅在完成及移交全面運營的Naga 3時獲支付款項。



待相關法定批准後，控股股東將獲結算款項，方式為公司以每股12港元發行結算股份，較前收市價約有29%溢價。



金界早前放業績摘要中提及旗下Naga 3的發展資本開支將介於38億至40億美元，遠超市場預期，並對資金來源存疑慮，拖累股價急跌。



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