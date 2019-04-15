【即市分析】股王回歸　騰訊下站可睇...

東方產經專欄作者帥哥：港股今早(15日)升勢持續，恒指曾見30,280點的逾10個月高位。重磅股騰訊控股(00700)繼續發力，現升0.7%報396.8元，再次上破400元關似乎指日可待。



日前內地4月國產網絡遊戲審批發布，騰訊今次繼續榜上有名，成為股價炒上主因。多間大行近期亦發表報告唱好，其中花旗指其遊戲、廣告業務處於可持續增長軌迹，並認為其度過去年充滿挑戰的運營環境，亦正尋找下一個增長機會，故重申對其「買入」評級，目標價由430元升至453元，並將其列為行業的首選。



至於摩根士丹利亦認為內地恢復審批進口遊戲，騰訊為主要受惠者。其股價上周一度高見400.4元後回落，惟調整至387元水平已見明顯支持，今早更重拾升勢。



事實上，騰訊今年升勢尚算落後，大市要進一步向上，該股有機會為港股後市再來新一輪動力，短線若能升穿400元關，下一站上望430元唔過分，380元支持不宜有失。

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