【午市重點睇】美匯跌至96.8　金價回落至1288

●美匯指數跌至96.8水平，港匯高見7.840，離岸人民幣(CNH)回至6.712，圓匯升上111.9，英鎊一度觸及1.31，歐元漲至1.131。金價回落至1,288美元。布油企71.5美元，紐油見63.69美元關。道指期貨穩升。



●恒指早段曾漲逾300點，半日則升174點或0.58%，報30,084點，主板成交逾644億港元；國企指數升100點或0.86%，報11,760點。 https://bit.ly/2Gfcmj2

-花旗睇好騰訊升至453元。

-鐵塔曾漲逾3%，大摩調高目標價至2.5元。

-內房股炒上，融創中國飆6%再創新高。

-雷蛇再飆14% 憧憬加強與騰訊合作。

-金界急彈1成，Naga 3發展成本由大股東包底。

-手機設備、汽車及醫藥股鑊氣重。



●新股專輯：禪遊科技每股定價1.23元。



●【即市分析】

-股王回歸，騰訊下站可睇... https://bit.ly/2v5GIPG

-體育用品股強得有理。 https://bit.ly/2KBT7p4

-吉汽反彈浪或告一段落。 https://bit.ly/2De92nI

-長假前後港股策略係... https://bit.ly/2Iyjytp



●港股格局：

-李偉傑建議分段食胡！ https://bit.ly/2KDodgi

-溫天納稱4月尾可升破30,500點。 https://bit.ly/2V3qsx8



●【股民熱話】五窮月迎面來，港股係時候逢高減持？ https://bit.ly/2Iw0jRa



●A股快報：滬綜指漲逾1%，5G概念強勢。https://bit.ly/2PbtZnU



●亞洲股市：日股半日漲320點，軟銀升4%。 https://bit.ly/2PaxfA3



●全球經貿戰︰美國據報降低對中國補貼政策要求。



●華為聘美前國家安全高官做說客，特朗普嚴辭抨擊！

-華為創始人任正非：不排斥向Apple出售5G晶片。



●A股快報：滬綜指半日升1.12%，深成指升1%，創業板指升0.28%。 https://bit.ly/2KBRFDb

-交銀洪灝：內地經濟確認復甦，A股上試高位。



●澳門擬對建立人民幣證券市場展開可行性研究。https://bit.ly/2Pd6VoL



●人行第18個交易日暫停逆回購操作。

-人民幣兌每美元中間價為6.7112，較上日開市價升108點子。

-人民幣Shibor︰隔夜息升至2.79厘。



●港元拆息︰隔夜息升至1.81厘。



●【港樓悲歌】大型屋苑出現「分間房」，數十呎月租萬元。 https://bit.ly/2IxMBNw



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其他精彩新聞：退休無憂：好媽媽神級炒技月賺40萬 29歲焗退休

https://bit.ly/2ZdQjBJ



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