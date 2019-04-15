【即市分析】行業數據勝預期　內銀股有勢追落後

東方產經專欄作者股博士：內地經濟數據好過預期，加上美國企業業績理想，中港股市今早(周一)齊齊向上。內銀股發力追落後，建設銀行(00939)、中國銀行(03988)、工商銀行(01398)及農業銀行(01288)分別升0.5至1%不等。(銀行板塊表現一覽：https://bit.ly/2A8B3IR )



內地上月新增貸款達1.36萬億元人民幣，遠多過市場預期。有分析認為，中、長期貸款增速顯著，或反映宏觀經濟下行風險有限。而短期家庭新增貸款達4,300億人民幣，按月增46%，有券商估計，此部分信貸或可能是中小企業貸款，紓緩市場對中小企業資金鏈問題的憂慮。



內銀股今浪跑輸其他中資金融股，主要由於市場憂慮中央提出放貸支援民企，內銀壞帳有上升風險兼且影響盈利前景。但早前內銀股公布的去年業績普遍符合預期，加上最新行業數據表現理想，無疑為中國經濟打下一支強心針，相信板塊短線有機會追落後。



四大行中以中行及建行走勢相對硬淨，前者即市更升穿橫行區間阻力，可作為板塊首選。至於招商銀行(03968)即市更創出41.75元的52周新高，走勢跑贏同業，短線若能守穩40元樓上，後市可進一步向45元關進發，主要支持在38元水平。

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