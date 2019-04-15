【瑞通推介】資金即市追恒指好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美企業績期開始，摩根大通及富國銀行首季度業績均勝預期。另外，美國財長對中美正接近最後一輪貿易談判以總結所有議題充滿希望。道指上周五(12日)收報26,412點，升269點或1.03%。



恒指上周五以全日高位29,909點收市，升70點或0.2%，10天線失而復得。周一(15日)早段承接美股升勢，曾升逾300點重返30,280點，創10個月高位。其好倉(牛證及認購證)上周五淨流入逾150萬港元，淡倉(熊證及認沽證)同日淨流出逾3,900萬元，反映淡倉的資金傾向沽貨離場觀望。



中國移動自早前公布令市場失望的派息政策，持續跑輸大市，接連失守10天、20天、50天、和100天線，上周五曾低見76.65元，跌至今年初以來低位，較1個月高位87.7元已調整逾10元或12%，14日RSI邁向30的超賣水平，並連跌6個交易日。周一早段於低位靠穩，未能企穩78元，向下支持留意250天線約74.7元，反彈阻力參考80元。上周五有逾100萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦錄逾30萬元淨流入。



有券商報告指，市場料新能源汽車今年毛利率及下半年銷量有下行風險，但比亞迪股份股價今年累升幅度遠低於同業，指其為行業首選。股份上周五盤中低見50.9元後覓得支持，收市重上52元，周一早段股份回升逾2%，升穿53元，升至個半月高位。該股將於下周五(26日)公布首季業績，而集團早前公布今年首3個月累計銷量按年升5.19%，當中新能源汽車按年增1.47倍。上周五分別有6萬和3萬元淨流出其好倉和淡倉。



委內瑞拉和伊朗油產下降，加上利比亞衝突持續，推動紐約期油上周累升逾1%。另外，內地成品油價格上周迎來年內第6次提高。中國石油化工近期大致於6.2至6.4元區間內橫行，周一早段逆市偏軟，於10天線(6.28元)附近徘徊。上周五分別有26萬和4萬元淨流出其好倉和淡倉。



瑞聲科技主要股東The Capital Group近期連接減持公司股票，但股份上周五仍能靠穩收市，月內累升逾13%，處多條平均線之上。該股周一曾升約2%，一度重返53元之上。上周五有38萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有逾20萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

中移輕微價外、中年期購證(29480)，行使價83.88元，2019年11月到期，實際槓桿9.2倍。貼價、短期沽證(16118)，行使價73.8元，2019年6月到期，實際槓桿13.2倍。



比亞迪輕微價外、中短期購證(15697)，行使價61元，2019年10月到期，實際槓桿5.4倍。



中石化貼價、中年期購證(29694)，行使價6.5元，2019年11月到期，實際槓桿7倍。



國壽輕微價外、中短期購證(28821)，行使價24.05元，2019年9月到期，實際槓桿7.8倍。



建行貼價、中短期購證(28474)，行使價7.3元，2019年10月到期，實際槓桿9.2倍。



工行貼價、中短期購證(16451)，行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿14.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(62376)，收回價29,610點，槓桿比率37.8倍。熊證57909，收回價30,690點，槓桿比率45.2倍。



騰訊牛證(62454)，收回價375.2元，槓桿比率13.6倍。熊證(67046)，收回價409.9元，槓桿比率24.2倍。



瑞聲牛證(60034)，收回價41.9元，槓桿比率3倍。



滙豐牛證(60397)，收回價63.1元，槓桿比率11.9倍。熊證(62709)，收回價74.6元，槓桿比率6.7倍。



港交所牛證(69718)，收回價270.1元，槓桿比率18.9倍。熊證(64764)，收回價302.9元，槓桿比率10.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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