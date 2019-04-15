俄鋁擬夥Braidy美國建合營　生產扁軋鋁材產品

俄鋁(00486)公布，與Braidy Industries已訂立意向書，以於美國肯塔基州亞什蘭成立合營企業，為美國汽車及運輸業生產扁軋鋁材產品。預期今年第2季度簽立具約束力文件。



該公司預計對該項目投資將限於2億美元。作為投資的交換，該公司將擁有該項目的40%權益；而Braidy Industries將擁有該項目的60%權益。預期日後綜合軋機的年度額定產能將為50萬噸熱軋帶及30萬噸冷軋產品製成品。



該公司將自其旗下位於西伯利亞泰舍特的建設中新鋁材冶煉廠向新軋機供應鋁材(合金板及作為主金屬)。



Braidy Industries為美國控股公司，擁有MIT研發輕量化解決方案公司Veloxint及西北大學研發物料及科技公司NanoAl。

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