樓價UPDATES：嘉湖山莊兩房戶追貼歷史高位

首置客踴躍入市，天水圍嘉湖山莊賞湖居靚裝兩房戶，獲首次置業買家以585萬港元承接，創半年同類新高，亦追貼去年中588萬元的歷史新高水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●筲箕灣形薈1A座中層F室，實用面積298方呎，開放式間隔，以1.45萬元租出，實用呎租48.7元。



●北角尚譽中層A室，實用面積193方呎，開放式間隔，以1.3萬元租出，實用呎租67.4元。



●上環帝后華庭1座低層H室，實用面積322方呎，一房間隔，以762萬元易手，實用呎價23,665元。



●柴灣杏花邨25座中層05室，實用面積560方呎，三房間隔，以928萬元易手，實用呎價16,571元。



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九龍區

●啟德龍譽1B座低層A室，實用面積493方呎，兩房間隔，望啟德河景，以2萬元租出，實用呎租40.6元。



●西南九龍匯璽1A座高層A室，實用面積1,503方呎，四房雙套間隔，望西南海景，中港商人以每月6.5萬元承租，實用呎租43.2元。



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新界區

●天水圍嘉湖山莊賞湖居4座中層E室，實用面積448方呎，兩房間隔，原開價600萬元，放售僅10天，獲首置客承接，成交價585萬元。



●青衣海欣花園3座低層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，原開價680萬元放售，經議價後微減14萬元或約2%，最終以666萬元沽出，實用呎價14,292元。



●馬鞍山銀湖．天峰7座高層F室，實用面積564方呎，兩房間隔，議價後以895萬元易手，實用呎價15,869元，屬同類單位本年新高價。



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