【高盛推介】騰訊高位整固　輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周連升5日，於上周四(11日)更一度突破400港元大關。而周一(15日)早段最高升見398.4元，惟及後升幅收窄，更出現倒跌。



有報道指騰訊旗下的智能創新業務部正研究推出一款電競手機，並據悉已與雷蛇在內，有ODM能力的數間廠商接觸。



觀察個股認股證資金流向，可見上周認購證出現日買日賣的情況，當中上周四錄得約1,150萬元資金流出，上周五(12日)則錄得約800萬元資金流入。而認沽證於上周一(8日)至上周四皆錄得資金流入，合共約3,950萬元，上周五則錄得約270萬元資金流出。牛熊證方面，上周五牛證獲資金轉向，錄得約940萬元資金流入。熊證則獲資金轉向沽出，錄得約800萬元資金流出。



投資者如看好，牛證方面可留意騰訊牛證(63107)，收回價380.18元，行使價378.18元，換股比率100，槓桿比率24.0倍，市場上最貼價兼槓桿最高牛證。



投資者如計劃部署認購證，可留意6%，年期約5個月的購證(14638)，行使價418.38元，2019年9月23日到期，實際槓桿7.7倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



相反，投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約11%，年期約5個月的沽證(14835)，行使價349.8元，2019年9月26日到期，實際槓桿7.7倍，中年期兼低街貨、6隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，則可留意熊證(59123)，收回價409.88元，行使價411.88元，換股比率100，槓桿比率18.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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