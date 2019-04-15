鴻海否認郭台銘辭任董事長

據台媒報道，鴻海否認郭台銘辭任集團董事長的消息。公司澄清，郭台銘僅提及要拔擢優秀人才，淡化個人在公司色彩。郭台銘先前在股東大會上已向小股東承諾未來5年不考慮退休。





【13:26】傳郭台銘數月內辭鴻海董事長 其助理否認

據外國媒體報道，台灣鴻海董事長郭台銘計劃將在未來幾個月內辭去董事長一職，其辭職計劃必須由董事會通過。然而，其助理胡國輝回應外電查詢時稱，郭台銘未來幾個月內不會辭任鴻海董事長。



鴻海旗下富智康(02038)及鴻騰(06088)暫升1%及1.3%。



另外，外媒報道，鴻海今年將擴大在印度代工生產iPhone的規模。旗下富士康將由7月起在印度商業生產iPhone X。為了避免被徵收進口關稅，iPhone SE、iPhone 6S和iPhone 7等機型已經在印度組裝，供應當地市場。



而據印度經濟時報的消息稱，富士康將在其印度的欽奈工廠生產iPhone X。



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