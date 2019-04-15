【瑞銀推介】看好建行可吼認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周末內地公布的數據理想，當中人民銀行公布3月尾社會融資規模存量同比增長超過1成，而中國3月出口數據亦好過預期，帶動A股和港股周一(15日)早段做好，港股中的中資金融股更是順利跑出。



另外，上周五(12日)在數據公布前，建設銀行股價已見急升，周一更上試7港元水平。中央維持寬鬆的貨幣政策，利好內銀，而上周五建行更是滬港通中得到最多北水吸妝納的股份，淨資金流達5億港元。



如投資者看好建行，可留意認購證(15128)，行使價7.31元，2019年7月到期，有效槓桿約14倍。



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