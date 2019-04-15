樓價UPDATES：映灣園反價至930萬沽　創同類新高

換樓需求強勁，大單位接力破頂，東涌映灣園套三房單位，反價至930萬元沽，創同類新高價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河鯉景灣觀峰閣極高層D室，實用面積約544方呎，兩房間隔，以990萬元易手，實用呎價約18,199元，新買家為外區用家，斥資入市換樓自用。



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九龍區



●將軍澳新都城本月暫錄8宗成交，單位為2期11座高層C室，實用面積363方呎，兩房間隔，以653萬元成交，實用呎價17,989元。



●九龍灣德福花園N座中層6室，實用面494方呎，兩房間隔，享內園景，議價後以715萬元成交，實用呎價14,474元。



●牛池灣峻弦2座中高層C室，實用面積761方呎，屬三房連一套連多用途房間隔，望山景，吸引外區租客「轉租為買」，成交價約1,220萬元，實用呎價16,032元。



●黃大仙豪苑3座中層F室，實用面積333方呎，一房間隔，日前以580萬成交，實用呎價17,417元。



●西南九龍匯璽II第3B座高層B室，一房間隔，望海景，實用面積約349方呎，以約20,000元放租1個月，外區客獲減租1,000元，以19,000元租出，實用呎租約54.4元。



●長沙灣喜盈中層C室，一房間隔，實用面積約399方呎，以680萬元放盤3個月，議價後減價20萬元，獲外區夫婦以約660萬元購入，實用呎價約16,541元。



●長沙灣海柏匯中層F室，望海景，一房間隔，實用面積約276方呎，以602萬元放盤3個月，議價後減價14萬元，終以約588萬元成交，實用呎價約21,304元，新買家為外區首置客。



●長沙灣宇晴軒6座高層B室，實用面積約554方呎，三房兩廳間隔，早於二月份被撻訂，直至近日成功以1,117萬元成交，實用呎價約20,162元。



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新界區



●東涌映灣園16座中層B室，實用面積748方呎，套三房間隔，原業主於2008年以335萬元買入，原叫價890萬元放盤，反價至930萬元，最後零議價成交，實用呎價12,433元，創同類單位新高。



●東涌映灣園9座高層A室，實用面積913方呎，套三房間隔，享海景，成交價998萬元，實用呎價10,931元，新買家屬荃灣區兩房單位業主，心儀東涌區的渡假式居住環境，遂購入上述海景戶升級換樓。



●東涌影岸‧紅錄今月首宗成交，單位B座中低層F室，兩房間隔，享山景，開價800萬元放售，經議價後大減60萬元或約7.5%，最後以740萬元沽出，實用面積約531方呎計，折合呎價約13,936元。



●東涌水藍‧天岸3座中層B室，實用面積568方呎，兩房間隔，享機場海景，以795萬元易手，實用呎價13,996元，新買家為用家，睇樓多時，見近月樓價反彈，升勢亦加速，於是加快決定。



●青衣海欣花園本月已錄6宗成交，包括6座低層G室，實用面積451方呎，兩房間隔，去年七月已開始放盤，叫價750萬元，當時仍有租客居住，無樓睇，加上隨後市況回落，故單位一直未獲承接，直至本月初單位交吉，可以睇樓，快速獲買家議價至675萬元成交，實用呎價14,967元。



●葵涌新葵芳花園C座中層6室兩房單位，實用面積408方呎，兩房間隔，二月中以695萬元放盤，新近快速獲買家以678萬元承接，實用呎價16,618元，呎價屬屋苑今年新高。



●天水圍嘉湖山莊剛過去的周末連錄8宗成交，累計本月錄得28宗，較上月同期18宗激增56%，本月平均實用呎價上揚至11,000元，其中樂湖居4座中層A室，實用面積636方呎，放盤短短一星期，成交價640萬元，實用呎價10,063元。



●屯門偉景花園B座低層F室，實用面積519方呎，三房間隔，叫價650萬元，放盤一個月，獲買家議價至580萬元承接，實用呎價11,175元，新買家為區內換樓客。



●沙田第一城本月暫錄約21宗成交，剛錄14座中層B室，實用面積819方呎，套三房間隔，議價後以1,220萬元易手，實用呎價14,896元。



●沙田濱景花園5座高層F室，三房間隔，以880萬元易手，實用面積554方呎計，折合呎價15,884元。



●粉嶺名都7座中層D室，三房間隔，以570萬元獲買家承接，實用面積454方呎計，折合呎價約12,555元，新買家為外區上車客，即睇即決定購入。

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