與全球首富對話！想人生成功及無憾？回答貝索斯12條問題

世界首富、亞馬遜創辦人貝索斯多次就「長壽、幸福和成功的生活秘訣是甚麼?」這個話題,分享他的想法。其中,2010年於美國著名學府普林斯頓大學畢業典禮上發表題為「選擇塑造人生」(We Are What We Choose)的演講,強調天賦和選擇之間的區別。



「聰明是天賦,善良是選擇。天賦很容易,畢竟它們是被給予的,而選擇可能很難。如果你不小心,可能會被天賦所誘導,如果你這樣做,可能會損害你的選擇。」



然而,無論你變得多麼成功,事後看來,你最在意的不是銀行帳戶上有多少個零,而是為達到目標所做的選擇。如果沒有後見之明,當回顧10年、20年或30年的生活時,怎樣才能知道自己是否走在一條值得驕傲的道路上呢?



在演講中,貝索斯回顧他最初提出創辦網上書店(後來發展成全世界現在都知道的亞馬遜)這想法時,他知道推進這個想法將是一個非常冒險的舉動,甚至向老闆尋求建議。他的老闆告訴他,儘管這「聽起來是個很好的主意」,但如果貝索斯當時沒有一份好工作,將是一個更好的主意。



貝索斯說:「這確實是一個艱難的選擇,最終決定必須試一試。我認為不會後悔嘗試和失敗,否則我會永遠被一個根本不去嘗試的決定所困擾。經過深思熟慮,我選擇一條不太安全的道路,我為自己的選擇感到自豪。」



生活的真相是,我們每每會做出最終後悔的選擇,這叫做失敗。但失敗可能是一件好事,因它教曉我們如何變得更好。隨着年齡增長,我們的目標應是將導致後悔的失敗次數降到最低。



貝索斯在演講結束時說:「歸根結底,我們的選擇塑造了我們的人生,我們為自己創造偉大的故事吧。」



為了80歲回顧時有一個無憾的偉大故事,貝索斯提出以下12條問題,敦促大家深入思考:



1、你將如何使用你的天賦?

2、你會做出甚麼選擇?

3、你會遵行慣性,還是會追隨激情?

4、你會遵循教條,還是會創新?

5、你會選擇安逸的生活,還是會選擇奉獻和冒險的生活?

6、你會在批評面前退縮,還是會堅持自己的信念?

7、當你錯了的時候,是掩飾錯誤,還是道歉?

8、當你墜入愛河時,是會保護你的玻璃心不被拒絕,還是會果斷採取行動?

9、你會小心行事,還是會有點虛張聲勢?

10、當遇到困難時,你是會放棄,還是會堅持到底?

11、你是一個憤世嫉俗的人,還是一個創造者?

12、你會以犧牲別人為代價,還是會與人為善?



雖然這些問題並不能提供一個萬無一失的幸福秘訣,但它們可以指導我們作出最終將引以為傲的生活選擇。不是所有人都能達到貝索斯那樣的成功,他是白手興家的億萬富翁,也是世界上最富有的人,但我們沒有理由不能或不應挑戰自己,去創造一個值得講述的故事。



●貝索斯成功有秘訣!



貝索斯曾撰寫過一篇文章,名為《善良比聰明更重要》,這是其祖父對他的告誡。



他說:「在我仍是孩子的時候,夏天總是在祖父母的農場度過。我愛他們、尊敬他們,但我不喜歡祖母吸煙。某一天,我看見一個廣告,大概是說每吸一口煙,就會減少大概兩分鐘壽命,於是我決定為祖母算一算。我估算了祖母每天要吸幾多支煙,每支煙要吸幾多口等...接着,我就驕傲地對她說,妳每天吸兩分鐘煙,就短命9年......」



貝索斯萬萬沒有想到,說了這句「咒祖母死」的話,令祖母竟然哭起來。從來沒有罵過貝索斯的祖父眼神變得嚴肅,之後沉默,再平靜地對仍是小孩的貝索斯說:「有一天你會明白,善良比聰明更難。」



貝索斯如今說:「是的。聰明是一種天賦,而善良是一種選擇。如果一不小心,你可能被天賦誘惑,損害了你作出的選擇。」



