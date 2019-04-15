與全球首富對話！想人生成功及無憾？回答貝索斯12條問題

世界首富、亞馬遜創辦人貝索斯多次就「長壽、幸福和成功的生活秘訣是甚麼？」這個話題，分享他的想法。其中，2010年於美國著名學府普林斯頓大學畢業典禮上發表題為「選擇塑造人生」(We Are What We Choose)的演講，強調天賦和選擇之間的區別。



「聰明是天賦，善良是選擇。天賦很容易，畢竟它們是被給予的，而選擇可能很難。如果你不小心，可能會被天賦所誘導，如果你這樣做，可能會損害你的選擇。」



然而，無論你變得多麼成功，事後看來，你最在意的不是銀行帳戶上有多少個零，而是為達到目標所做的選擇。如果沒有後見之明，當回顧10年、20年或30年的生活時，怎樣才能知道自己是否走在一條值得驕傲的道路上呢？



在演講中，貝索斯回顧他最初提出創辦網上書店(後來發展成全世界現在都知道的亞馬遜)這想法時，他知道推進這個想法將是一個非常冒險的舉動，甚至向老闆尋求建議。他的老闆告訴他，儘管這「聽起來是個很好的主意」，但如果貝索斯當時沒有一份好工作，將是一個更好的主意。



貝索斯說：「這確實是一個艱難的選擇，最終決定必須試一試。我認為不會後悔嘗試和失敗，否則我會永遠被一個根本不去嘗試的決定所困擾。經過深思熟慮，我選擇一條不太安全的道路，我為自己的選擇感到自豪。」



生活的真相是，我們每每會做出最終後悔的選擇，這叫做失敗。但失敗可能是一件好事，因它教曉我們如何變得更好。隨着年齡增長，我們的目標應是將導致後悔的失敗次數降到最低。



貝索斯在演講結束時說：「歸根結底，我們的選擇塑造了我們的人生，我們為自己創造偉大的故事吧。」



為了80歲回顧時有一個無憾的偉大故事，貝索斯提出以下12條問題，敦促大家深入思考：



1、你將如何使用你的天賦？

2、你會做出甚麼選擇？

3、你會遵行慣性，還是會追隨激情？

4、你會遵循教條，還是會創新？

5、你會選擇安逸的生活，還是會選擇奉獻和冒險的生活？

6、你會在批評面前退縮，還是會堅持自己的信念？

7、當你錯了的時候，是掩飾錯誤，還是道歉？

8、當你墜入愛河時，是會保護你的玻璃心不被拒絕，還是會果斷採取行動？

9、你會小心行事，還是會有點虛張聲勢？

10、當遇到困難時，你是會放棄，還是會堅持到底？

11、你是一個憤世嫉俗的人，還是一個創造者？

12、你會以犧牲別人為代價，還是會與人為善？



雖然這些問題並不能提供一個萬無一失的幸福秘訣，但它們可以指導我們作出最終將引以為傲的生活選擇。不是所有人都能達到貝索斯那樣的成功，他是白手興家的億萬富翁，也是世界上最富有的人，但我們沒有理由不能或不應挑戰自己，去創造一個值得講述的故事。



●貝索斯成功有秘訣！



貝索斯曾撰寫過一篇文章，名為《善良比聰明更重要》，這是其祖父對他的告誡。



他說：「在我仍是孩子的時候，夏天總是在祖父母的農場度過。我愛他們、尊敬他們，但我不喜歡祖母吸煙。某一天，我看見一個廣告，大概是說每吸一口煙，就會減少大概兩分鐘壽命，於是我決定為祖母算一算。我估算了祖母每天要吸幾多支煙，每支煙要吸幾多口等...接着，我就驕傲地對她說，妳每天吸兩分鐘煙，就短命9年......」



貝索斯萬萬沒有想到，說了這句「咒祖母死」的話，令祖母竟然哭起來。從來沒有罵過貝索斯的祖父眼神變得嚴肅，之後沉默，再平靜地對仍是小孩的貝索斯說：「有一天你會明白，善良比聰明更難。」



貝索斯如今說：「是的。聰明是一種天賦，而善良是一種選擇。如果一不小心，你可能被天賦誘惑，損害了你作出的選擇。」



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