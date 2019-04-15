港元拆息上揚　或與新股活動有關

港元拆息周一全線向上，其中，短息升幅較為顯著，隔夜拆息升12點子，至1.81厘；與供樓按揭利率相關的1個月拆息漲10點子，至1.98厘。港元匯價最新漲至7.8375。



華僑銀行經濟學家謝棟銘認為，新股集資或抽走部分流動性，令港元拆息抽升；不過，港美息差走勢持續，拆息上行空間有限。



澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，上周港元拆息顯著抽高，主要受部分銀行資金需求上升影響，非因流動性緊張所致。他預計，當流動性回穩後，港元拆息可以迅速返回趨勢水平。而相信有需要時，金管局可以透過外匯基金票據調節流動性，助拆息回穩。

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