【高盛推介】留意高槓桿恒指沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指上周一(8日)起突破30,000點關口，惟於上周四(11日)受壓跌280點，上周五(12日)則低開後反彈升70點。而周一(15日)則重上30,000點關口，早上高開210點後升幅擴大，最高見30,280點，創近10個月高位，惟午後倒跌。



觀察恒指認股證資金流向，上周一及周二(9日)共錄得約1,420萬港元資金流入認沽證，而上周三(10日)及周五則共錄得約1,840萬元資金流出。而認購證則於上周三及周四共錄得約2,640萬元資金流入，上周五則錄得少量資金流出，有約70萬元。



投資者如看淡，可留意價外幅度約3%，年期約5個月的恒指沽證(12311)，行使價29,148點，2019年9月27日到期，實際槓桿10.4倍，行使價29,000點以上產品中，槓桿最高。



此外，現時市場上的貼價認沽證選擇不多。投資者可留意當中價外幅度約2%，年期約5個月的沽證(16281)，行使價29,458點，2019年9月27日到期，實際槓桿10.1倍，市場上少數貼價認沽證之選。



相反，投資者如看好，現階段可考慮尋找市場上引伸波幅較低的價外認購證作部署，當中可留意年期約5個月購證(12308)，行使價31,648點，2019年9月27日到期，實際槓桿15.4倍，市場上價外認購證中，引伸波幅最低。



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