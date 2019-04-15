新盤部署：日出康城7A期MONTARA最快月內開售

多個大型新盤快將登場。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城第7A期，屬O’EAST系列第2個項目，正式命名為MONTARA。



他指出，目前仍待批出預售樓花同意書，樓書準備工作已屆最後階段，最快4月內開售。項目提供616伙，一房佔約18%，主打的兩房則佔62%，三房只有約17%，實用面積約300至800方呎不等。樓盤亦設有約3%為連平台或頂層連天台特色戶。



該公司市務助理總經理陳惠慈稱，項目位處面積約48萬方呎大型商場之上，同時設有面積約4萬方呎會所，提供50米長泳池等設施。

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