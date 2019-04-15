新股專輯：和黃中國醫藥科技申主板上市　長和持股約六成

長和(00001)持股60.2%的和黃中國醫藥科技向聯交所遞交主板上市申請，美銀美林和高盛為聯席保薦人。



和黃中國醫藥科技是處於商業化階段的創新型生物製藥公司，2016年以美國存託股份於納斯達克上市。其研發創新平台由超過420名科學家及員工的團隊組成，專注於全球創新及中國癌症市場。目前有8種正在進行臨床試驗的自主研發候選藥物，其中5種已經或將要開始全球臨床開發。



據初步招股文件，於全球發售完成後該公司將不再為長和的附屬公司，故其業績將不再於長和實業的財務報表合併入帳。該公司2018年虧損7,480.5萬美元(下同)，2017年同期亦虧損2,673.7萬元。2018年收入總額為2.14億元，按年減少11.23%；研發開支按年大增51.16%至1.14億元。



集資所得將用於通過註冊試驗及可能提交新藥申請、推進臨床藥的註冊試驗、支持藥物聯合療法研究、支持進一步概念驗證研究、擴大癌症及免疫疾病產品組合、及一般營運資金等。



值得留意的是，長和公司秘書施熙德擔任該公司非執行董事兼公司秘書一職，而和記黃埔中國的董事總經理杜志強則為該公司執行董事兼主席。

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