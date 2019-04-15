內地官媒預告：4月「降準」或無望

內地官媒評論文章指，今年以來中國重要金融數據好轉，顯示人民銀行實施的寬鬆貨幣政策開始慢慢展現效果，也意味短期不會推出更強力的寬鬆政策，如「降準」。



文章認為，若從企業貸款結構來看，無論是3月還是第1季數據，新增企業貸款都優於去年同期，也優於近5年平均水平。同時，3月票據融資規模也顯著縮小，顯示信貸結構已改善，資金流向開始導入對實體經濟有益的中長期投資。



此外，M1與M2之間年增的差距，雖然已連續14個月呈現「負值」，但差距缺口連續第2個月縮小，意味企業投資活力呈現正向發展，估計M1與M2缺口未來有可能繼續減少。



之前市場有不少分析認為人民銀行將在4月「降準」，主因是4月將出現不小的流動性缺口，惟人民銀行已連續17個交易日暫停逆回購，理由是中國銀行體系流動性處於合理充裕，預計短期金融市場沒有額外的流動性需求。

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