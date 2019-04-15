【市後重點睇】金價續回　道期牛皮

美匯指數低見96.79，港匯升上7.838，離岸人民幣(CNH)反覆守6.70，圓匯升上111.9，英鎊企1.309，歐元穩企1.131。金價回落至1,286美元，創一周低位。布油企71.4美元，紐油報63.58美元。道指期貨跌6點。



●市後關注點

-20:30 美國4月紐約聯儲製造業指數

-00:00 英倫銀行(英國央行)貨幣政策委員哈斯克爾在皇家經濟學會年會上發表講話

-周二凌晨01:00 美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯就經濟與貨幣政策發表講話



●恒指周一(15日)早段一度漲370點，全日終倒跌99點或0.33%，報29,810點，為全日低位。騰訊跌1.4%至388.2元，亦屬日內低位。

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●A股快報：滬綜指倒跌10點，創指挫近2%。https://bit.ly/2KBRFDb



●亞洲股市：日股升1.3%，創4個月高位。https://bit.ly/2PaxfA3



●歐股三大指數早段靠穩，英國富時100指數變動不大，報7,440點；德國DAX指數升0.1%，報12,009點；法國CAC指數升0.1%，報5,507點。



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●【即市分析】

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●德銀公告，旗下全球各地分支機構藉由香港進行跨境人民幣現匯及外匯衍生品交易的計劃，已獲中國央行批准。



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●華為、東風聯合研發無人駕駛汽車，本周亮相。



●積極備戰！傳Apple已為遊戲訂閱服務投放5億美元。



●香港會計師公會對3人1所發譴責及罰款。

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