大摩預告：金融市場平靜時刻快告終

外國傳媒報道，華爾街大行之一摩根士丹利認為，兩大理由預示目前低波動率格局難以持久。換言之，股市很快就會傾向大上大落。



該行認為，低流動性和投資者自滿情緒並存，意味跨資產波動率不會在歷史低位停留太久。該行跨資產策略師Andrew Sheets上周五(4月12日)接受採訪時說：「有兩大因素顯示，目前波動率水平存在問題或不可持續。首先，市場流動性仍然不佳。其次，我不確定市場新出現的樂觀情緒對於資產價格走勢有一個合理推斷。」



在全球央行轉向「鴿派」、中國加大經濟刺激力度，以及貿易緊張局勢緩和的背景下，近期，貨幣、債券，以及其他資產類別的價格波動大幅下滑；俗稱「恐慌指數」的VIX指數年內下跌超過50%；美國銀行衡量的美國國債波動率MOVE指數正邁向歷史低位。



Sheets則警告，過去十年，金融市場規模增長與銀行承擔風險能力之間出現脫節，可能會加劇任何市場拋售。市場參與者的自滿情緒也是個問題，他們把聯儲局按兵不動與低波動率劃上等號，恐很快就會被大幅度的價格波動來個措手不及。



他指出：「如果聯儲局保持鴿派，而經濟數據惡化，波動率將會升高！如果經濟數據回暖，而央行又仍然鴿派，只有刺激更多冒險行為，同樣會導致市場波動率升高。」

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