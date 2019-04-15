海日灣II入場折實逾359萬元起　白石角最平！

億京集團旗下大埔白石角全新住宅項目海日灣II，正式公布首張價單，推出共295個單位，折實平均呎價約13,774元。是次推出的單位均為標準戶，由開放式單位至4房，實用面積由243至1,866方呎。億京發展及策劃項目及銷售策劃總監潘志才表示，是次以「非常吸引價」推出首批單位，同時提供4款折扣優惠計劃。



該盤入場單位之一為第6座1樓B室，實用面積243方呎，價單售價389萬元，扣除最高7.5%優惠後，折實售價逾359.82萬元，折實呎價14,808元，為公布價單形式發售單位中，屬同區最平。至於最高售價為2,877.4萬元，整批呎價由13,680至16,670元。



當中第1座2樓A室，實用面積1,517方呎，如客戶選用即供或一按(II)最高折扣優惠計劃，單位呎價約12,655元，有關銷售安排將於短期內公布。同時會於明天(周二)開放示範單位予公眾參觀。

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