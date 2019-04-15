【fb直播】港股先升後跌　走勢唔多掂？

港股周一(15日)早段曾飆升370點，高見30,280點，創10個月高位，惟其後跟隨A股倒跌，再次失守3萬關。本周內地將公布首季GDP等數據，又係復活節長假，港股會點走？



內銀股及內險股一度發力撐市，可惜有頭威無尾陣。前人行官員盛松成表示，近期降準必要性下降，內地傳媒亦話，指望降準包治百病不切實際，中資金融追落後的如意算盤打唔響？



有傳騰訊(00700)打算推出遊戲手機，正與華碩及雷蛇(01337)接洽，雷蛇股價盤中曾爆升近兩成，係咪「炒過龍」？騰訊亦獲花旗上調目標價至453元，不過周一(15日)始終受制400元，尾市更倒跌，短期難有突破？



中國鐵塔(00788)逆市向上，周三(17日)將公布季績，應該點部署？



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