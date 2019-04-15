航運「價崩」！波羅的海指數冇起色　全球經濟真復甦？

正當「全球經濟持續增長」之聲不絕之際，外國傳媒報道，世界貿易迎來重要警號，就是航運費用「價崩」，而且船舶加速報廢，預示實體經濟並未如金融市場反映般那麼好。



事實上，踏入2019年，全球航運貿易下滑趨勢沒有改變之餘，形勢反而更加嚴峻。放眼全球，所有航運船隻的運費報價都在大幅下降，一些東南亞營運商甚至被迫加速報廢船舶。



據報，船舶經紀商BTIG公司最近發表報告指出，今年首3個月，共有10.7萬公噸載重噸位的船舶被回收，較去年同期的7.8萬噸大幅增長了35%。在報廢的23艘船舶中，有16艘是用於運輸礦石、鋁土礦、煤炭，以及水泥等大宗商品的海岬型船舶。



這與以往明顯不同，往年船主都是在船舶的營運或閒置，以及維護成本超過報廢價格時才會加大報廢力度，今年則是因航運費率大幅下滑。在倫敦和新加坡的船舶經紀商都表示，由於年初淡水河谷位於巴西的Feijo鐵礦發生潰壩，使巴西出口鐵礦石裝貨量驟降，導致很多運貨船隻閒置，2月中國工業生產因農曆新年假期而出現季節性放緩，進一步加劇這局面。



截至目前，海岬型運貨船的日均航運費大約在9,000美元，遠低於2.5萬美元的盈虧平衡點。從本文附上的波羅的海海岬型船隻指數顯示，目前慘淡情況已屆歷史低位。



【波羅的海指數未見起色】

與此同時，素有大宗商品市場及全球航運指標之稱的波羅的海乾散貨指數上周五(4月12日)報726點，過去12個月已累挫27%，並貼近2016年低位。有業內人士甚至認為，2019年初乾散貨市場的表現是該指數誕生以來「最糟糕開局」。



上述指數是由全球幾條主要航線的即期運費加權計算而成，作為散裝原料的運費指數，衡量了鋼材、紙漿、穀物、煤、礦砂等民生物資及工業原料的運輸情況，與全球經濟景氣盛衰和原物料行情高低息息相關。因此，該指數被視為反映大宗商品行情，乃至全球經濟景氣程度的領先指標。

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