德勤及3名會計師被會計師公會譴責兼紀律處分

香港會計師公會公布，其轄下紀律委員會於3月6日就黃宏禧、曾耀宗、呂志宏及德勤．關黃陳方會計師行(下統稱為答辯人)沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他們作出譴責。



此外，紀律委員會命令黃宏禧及曾耀宗須分別繳付罰款6萬港元，呂志宏須繳付罰款8萬元及德勤須繳付罰款15萬港元。另外，全部答辯人須共同繳付紀律程序費用及財務匯報局的費用合共約為12.18萬元。



德勤曾審計文化中國傳播(現稱阿里巴巴影業)(01060)及其附屬由2010年至2013年度截至12月底止合共4個年度的財務報表，並就每年的財務報表發表無保留的核數師意見。黃宏禧及曾耀宗分別是2010及2011年的審計項目合夥人，而呂志宏是2012及2013年的審計項目合夥人。



公會收到財匯局的轉介，指以上的財務報表出現審計違規。該公司在2010年的一項收購活動中使用錯誤的匯率，使其發行的可換股債券估值計算有誤，引致該4年的財務報表於商譽、出售子公司的收益、實際利息開支及匯兌差額出現錯誤陳述。



在審計期間德勤確認上述明顯而非輕微的錯誤，惟沒累計該等錯誤並將其傳達到公司的管理層。德勤也沒有要求管理層糾正該等錯誤陳述或要求管理層提供書面申述。

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