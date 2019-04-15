興發鋁業：期望未來五年工業鋁材銷售佔比可增至5成

興發鋁業(00098)2月獲主要股東廣新控股提出全購要約，主席劉立斌稱，要約料於4月底有結果，而廣新已明確表示將會保持公司的上市地位。



他解釋，廣新是次提出全購，主要是為解決法律層面表述上的差異，以鞏固其控股權。因為中港對控股股東的定義不同，於香港持股量不夠30%，其法律地位僅屬單一大股東而非控股股東。



截至去年底止，建築鋁材業務收入佔總銷售額逾70%。劉立斌說，去年內地房地產市場發展有所減慢，公司已積極調整銷售策略，包括採用集採模式，以提升公司市場份額。儘管需給予地產商一定的價格優惠，或對公司毛利率有影響。公司將通過成本控制及開發客戶解決方案等來提高毛利率表現。



他又指，目前建築鋁材訂單已飽滿，故去年10月決定投資3億元人民幣(下同)增加各個生產基地的產能，整體規劃年產能將增加15.5萬噸，預期今年可產成8至9萬噸產品。



公司亦積極發展工業鋁材，旗下精密製造項目1月已啟動，總投資額為10億元，規劃產能10萬噸，預期明年開始投產，但由於生產難度較高，估計需時2至3年才能達產。



他續稱，工業鋁材是公司未來提升毛利率的方向，其毛利率約較建築鋁材約高1%，期望未來五年工業鋁材銷售佔比可增至50%。



此外，公司目前直接出口的海外銷售佔比約3%，未來會進一步增加海外出口業務，並重點發展越南及澳洲。



他又預期，今年鋁價走勢將相對平穩，而公司亦有採取期貨套保措施，減低鋁價波動對利潤造成影響。

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