你想Dream Home：80後夫婦慳出兩層樓

成功不靠父幹，便需要靠苦幹。今期《你想Dream Home》的主角Stanley默默耕耘，節省開支兼儲蓄。在認識太太Yoyo後，他更辭職與太太一同創業。由拍拖到結婚，這對80後夫婦先苦後甜，用了8年儲夠逾300萬元資金換樓，終捱出兩層物業。



Stanley自中學開始投身社會工作，後半工讀任職會計。2007年24歲的他，斥資約90萬元買入大埔唐樓，承做九成按揭，首期僅一成。當年從事會計文員，月薪9,000元，月供約6,000元，故每日凌晨要做兼職，每月額外賺取4,500元幫補，每月儲蓄6,000元。



他坦言自己的興趣是賺錢，若人生有九成時間都想辦法賺錢，自然會儲到錢。既然要搵錢，辛苦是必經階段，想當年為慳錢，每朝買麵包只為儲印花免費換取飲品。平日除必要消費外，不會額外花費，唯一嗜好是打遊戲機，但只會玩免費的Online Game。



他2009年認識太太Yoyo後，更辭職與太太一同創業。Yoyo笑言，老公見自己一年內轉了7份工，所以建議創業。她自小已愛扮靚，早已考獲得國際化妝牌，加上覺得化妝品行業有市場，所以一開始在拍賣網站小試牛刀，放售由台灣引入的品牌，當年只有19歲。其後開實體店，老公亦辭職一齊創業，逐步引入歐美及韓國品牌，發展至今日已擁7間分店。



兩人打算生小朋友，加上養了兩隻狗，希望住得鬆動，故2015年開始睇樓，原打算以500餘萬元買大埔汀角路複式村屋，但考慮一周便被「截胡」。



後來經代理介紹睇元朗新盤，怕樓價再升，考慮數小時即拍板以920餘萬元買入三房戶，並採用發展商提供的二按，首期270萬元，現時月供2.3萬元。而大埔唐樓以每月1.4萬元放租。



兩人相識十年，一起儲錢的時間長達8年，300萬元的儲蓄當中約三成是靠買股票所得。換樓前，兩人月薪均約3萬元，但財政獨立。談到儲錢秘訣，他說兩人習慣各自分兩個戶口理財，出糧會先儲錢，各自平均儲約2萬元，出雙糧時亦不會花錢去獎勵自己，再撥出部分收入供日常開支使費，用剩則會存入儲蓄戶口。



Stanley說不去旅行都有助儲錢，至今只去過7次旅行，其中6次都是與太太同遊，最遠只去過日本。Yoyo亦笑指旅行「使錢會鬆手」。換樓之後，儲錢動力亦不及從前，兩人現時各自每月儲蓄5,000至10,000元。



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