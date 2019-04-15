抖音首季新增用戶按年飆70%　印度成增長動力

據市場數據顯示，內地短視頻平台「抖音」及海外版TikTok第一季度新增用戶量達到1.88億，較2018年第一季度的1.1億戶數增長70%，實現快速增長的主要動力來自印度市場。



事實上，「抖音」在內地因為當局收緊監管，正面臨增長的困局，極需要在海外市場發掘新的增長點。內地傳媒早前報道，今年3月國家網信辦指導「抖音」、「快手」、「火山小視頻」等短視頻平台作為試點，推出青少年防沉迷系統，並於5月底在全國主要網絡短視頻平台中推廣，成為統一規範。



在進入「青少年模式」後，每日使用時長將限定為累計40分鐘，包括打賞、充值、提取現金、直播等功能將不可用；每天晚上10時至次日早上6時期間，「青少年模式」用戶將被禁止使用短視頻App。



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