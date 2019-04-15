專家：中國股市今年仍有上升空間　短期睇實周三！

外國傳媒報道，由家族企業列支敦士登王室之家全資擁有、全球最大私人銀行及資產管理集團LGT銀行，其駐香港首席投資策略師Stefan Hofer表示，由於中國經濟愈益明顯能避過「硬着陸」，預料中國股市在今年餘下時間將升得更高。



他說：「中國經濟硬着陸是其中一個困擾投資者多時的尾部風險因素，惟目前看來不太可能出現，例如近期的製造業數據向上。」不過，他亦指出，仍需要多些數據來確認中國經濟是「軟着陸」，一旦實現，股市將升得更高，惟上升速度料不會如今年初般急速，投資者至少可持有股票，不用急於獲利。



他預計，中國股市在今年餘下時間仍會有5%、10%、15%的升幅，幅度決取於經濟復甦程度及中美貿易談判會達成甚麼樣的協議。



中國將於周三(4月17日)公布一連串經濟數據及第一季經濟增長，投資者必須關注。



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