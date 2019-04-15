淡友別與特朗普作對？他的目標是道指36000...

美國總統特朗普周日(4月14日)又炮轟聯儲局！他在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「如果聯儲局已適當地做好它的工作，那麼股市就會升多5,000至10,000點(意指「道指」)，國內生產總值(GDP)增長將會超過4%，而不是3%......並且幾乎沒有通脹。量化緊縮是殺手，做法應該完全相反！」



既然特朗普給出了道指能升多10,000點的言論，美國媒體當然不會放過大造文章的機會。有當地媒體指出，自2016年11月總統大選以來，美國股市總市值已上升9.1萬億美元或35.6%，特朗普明顯地感到不夠。



除了周日言論，特朗普上周亦曾說：「我要說的是，如果聯儲局能即時將量化緊縮，轉為量化寬鬆，美國經濟將火箭式上升。」其後白宮首席經濟顧問庫德洛指出，「火箭式上升」是指經濟增長會達4至4.5%。



事實上，特朗普近期的言論正值他委任了Herman Cain及Stephen Moore成為聯儲局理事，目前尚待國會通過。據當地媒體指出，兩人都是特朗普「自己友」。



由於道指上周五(4月12日)收報26,412點，若考慮到特朗普的10,000點言論，即在其眼中，道指目標是36,000點水平。目前道指歷史新高是26,951點。

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