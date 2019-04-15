股王轉強有因！騰訊低調測試雲遊戲業務　力拓海外

騰訊(00700)股價近日顯著上升，周一(4月15日)則跟隨大市高開低走，收市跌1.4%，報388.2港元。事實上，騰訊近期除了有多隻手機遊戲獲批版號外，有報道指，它更低調地展開了雲端串流遊戲業務的測試。此外，該公司旗下WeGame遊戲平台亦推出了國際版，部署進軍海外遊戲市場。



騰訊的雲遊戲服務平台「START」，在幾乎沒有宣傳下開展內部測試。所謂「雲遊戲」平台，是指以雲計算為基礎，把遊戲的運行放在雲端伺服器，然後輸出畫面至用戶裝置的遊戲平台。這意味着用戶不需要下載及安裝，甚至不用考慮裝置的性能及容量，也能夠暢順地玩一些對硬體要求較高的遊戲。



簡而言之，以往因性能要求高、要用電腦才能玩的遊戲，現在透過「雲遊戲」平台，在手機上也能玩。



據START的官網資料，是次測試對象為廣東及上海的用戶。其實，2月底時已有傳聞指出，騰訊與晶片生產商英特爾(Intel)正合作發展「雲遊戲」業務，惟未知該計劃與START平台是否同一項目。較早前，亞馬遜、英偉達(Nvdia)等科技企業已先後計劃拓展「雲遊戲」業務。



遊戲產業顧問公司Kantan Games行政總裁Serkan Toto說︰「在全球科技巨頭都投資雲遊戲時，騰訊不可能落後。」他又指，騰訊的優勢在於其札根中國這個全球最大的遊戲市場。



不過，他認為，騰訊在全球市場上不太可能取得巨大成功，因有不少其他遊戲公司在國際上有更大影響力。他預計，美日企業應會成為主流「雲遊戲」服務供應商。



在低調進行雲遊戲測試的同時，騰訊亦展現了其拓展國際市場的雄心。繼早前參與競購南韓遊戲公司Nexon後，騰訊旗下電腦遊戲平台WeGame亦推出了針對海外玩家版本「WeGame X」。據其官網資料，WeGame X合作對象包括Deep Sliver、Hello Game等知名遊戲開發商。



惟外國遊戲資訊網站《abacusnews》分析指出，WeGame X難與其他外國電腦遊戲平台競爭，因目前最受歡迎的平台Steam上，有約3萬款遊戲，而中國版WeGame只有不足200款，後者更完全缺乏熱門遊戲大作。

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