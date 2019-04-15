股東股權變動一覽



聯交所股權變動資料顯示，百濟神州(06160)於4月11日獲The Capital Group增持4萬股，最新持股數目4,697萬股。



東正金融(02718)於4月9日及10日獲瑞信集團合共增持649萬股，最新持股數目8,091萬股。



中國醫療網絡(00383)於4月9日獲聯合集團(00373)增持52萬股，最新持股數目23.34億股。



冠亞商業(00104)於4月10日及12日獲林金鳳合共增持245萬股，最新持股數目約4.46億股。



利寶閣集團(01869)於4月11日獲Bright Creator Ltd增持92萬股，最新持股數目4.79億股。



天安(00028)於4月8日獲Vigor Online Offshore Ltd增持300萬股，最新持股數目約1.21億股。



廈門港務(03378)於4月11日獲廈門港務控股增持29萬股，最新持股數目9,867萬股。



招商局中國基金(00133)於4月9日獲Lazard Asset Management LLC增持18萬股，最新持股數目2,601萬股。



金風科技(02208)於4月9日獲施羅德增持256萬股，最新持股數目7,037萬股。



開元酒店(01158)於4月10日獲Nikko Asset Management Co.,Ltd增持9萬股，最新持股數目916萬股。



深圳國際(00152)於4月10日獲瑞銀集團增持82萬股，最新持股數目約2.13億股。



環宇物流(亞洲)(06083)於4月8日獲羅慧儀增持227萬股，最新持股數目約1.29億股。



遠大中國(02789)於4月12日獲Neo Pioneer Ltd增持5萬股，最新持股數目約7.77億股。



中電光谷(00798)於4月12日獲黃立平合共增持155萬股，最新持股數目約18.04億股。



復星國際(00656)於4月10日及11日獲章晟曼合共增持10萬股，最新持股數目43萬股。



朗詩綠色集團(00106)於4月10日獲田明增持60萬股，最新持股數目約31.32億股。



百信國際(00574)於4月12日獲陳燕飛增持60萬股，最新持股數目約7.54億股。



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君實生物(01877)於4月10日被Oppenheimer Developing Markets Fund減持20萬股，最新持股數目1,444萬股。



天倫燃氣(01600)於4月11日被IFC Asset Management Company, LLC減持32萬股，最新持股數目8,893萬股。



京信通信(02342)於4月9日被張躍軍減持80萬股，最新持股數目約2.48億股。



彩客化學(01986)於4月11日被中國華融資產管理減持62萬股，最新持股數目5,158萬股。



新奧能源(02688)於4月11日被The Capital Group減持317萬股，最新持股數目約1.77億股。



中車時代電氣(03898)於4月10日被花旗集團減持116萬股，最新持股數目4,296萬股。



泛亞環保(00556)於4月10日被China Silver Asset Management Ltd減持25萬股，最新持股數目7,535萬股。



網龍(00777)於4月9日被廖世強減持6萬股，最新持股數目90萬股。



藥明康德(02359)於4月19日被施羅德減持23萬股，最新持股數目1,823萬股。



華領醫藥(02552)於4月11日被HLYY Ltd減持1萬股，最新持股數目約1.16億股。



資本策略地產(00497)於4月10日被Dalton Investments LLC減持2,001萬股，最新持股數目約5.92億股。



泓富產業信託(00808)於4月10日被ARA Asset Management (Prosperity) Ltd減持26萬股，最新持股數目405萬股。



特步國際(01368)於4月11日被何睿博減持150萬股，最新持股數目140萬股。



藥明生物(02269)於4月10日被李革減持4萬股，最新持股數目約6.72億股。

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