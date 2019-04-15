海日灣II開價：代理指定價克制　料一Q清枱

億京集團旗下大埔白石角海日灣II公布首張價單295伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，樓盤首批定價克制，價錢具一定吸引力，當中有54伙開放式單位，折實售價低於400萬元，而600萬元以下則約90伙，屬區內罕有，相信會受上車客歡迎。他預期樓盤開售時有望「一Q清枱」，若發展商加推時加價幅度維持於3至5%，相信市場亦可接受。



他又指，4月至今暫約900多宗一手成交，預計本月將承接3月旺勢，受惠中美貿易戰緩和及美國今年不加息，帶動樓市發展，買家擔心遲買會貴，入市態度積極，預計中原城市領先指數(CCL) 有機會於6月突破去年8月高位。

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