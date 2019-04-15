別再指望聯儲局！專家：美股更要關注的是...

市場人士警告，不要再寄望一個鴿派的美國聯儲局官員讓美股繼續「歌舞昇平」。



外國媒體報道，FXTM首席市場策略師Hussein Sayed表示，投資者不應再期望美聯儲的貨幣政策刺激股市進一步上揚，當前要關注的是眼下美股季度數據。



Hussein Sayed認為，雖然美聯儲在年初確實通過政策刺激了美股的上漲，標指自年初以來已累計上漲16%；然而標指數目前的高位已耗盡了寬鬆政策帶來的利好。



而事實上，美聯儲官員取態未如市場預期般「鴿」，在上周三美聯儲公佈的3月會議紀要顯示，該局表明了年內不再降息，甚至有部分官員認為基於經濟數據不排除加息的可能性。



在缺乏刺激下，Hussein Sayed指出，今次美股財報季將會考驗美國公司在刺激削弱情況下的自身表現，回歸基本，公司的利潤率及其盈利前景，利潤率才是衡量一個公司是否賺錢的指標。

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