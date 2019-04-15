全球經貿戰：傳中國考慮撤美農產品關稅

外國傳媒引述消息人士透露，中國正考慮美國建議，把針對主要農產品的懲罰性進口關稅取消，轉而向其他商品徵收，以便特朗普政府在2020年大選前，可以宣稱中美最終達成的貿易協議，給美國農戶帶來實質利益。



消息人士指出，這意味着中國對價值500億美元的美國商品徵收懲罰性進口關稅時，可能不再包括美國主要農產品，轉為向非農產品徵收。一位消息人士說，這提議源於即使中美達成協議，美國也不打算解除對價值500億美元中國商品加徵關稅。



另一位消息人士稱，此舉也可使中國更容易達到之前提議，每年增加進口300億美元美國農產品的目標。去年7月，中國對美國商品徵收懲罰性關稅，其中包括大豆、玉米、小麥、棉花、大米、牛肉、豬肉和家禽。

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