友邦香港︰自願醫保客戶30至49歲佔最多

首批自願醫保產品已開賣兩周，友邦香港企業業務、策略及財富管理總經理謝佩蘭指，公司暫時自願醫保的客戶以30至49歲的人最多，而保障範圍較高的靈活計劃普遍較受歡迎。友邦同時加推一項針對較高端客戶的靈活計劃產品，為市場上較罕見。



她又透露，現時已轉移至自願醫保的現有客戶中，有3成人不經任何代理人協助下，自行經網上或其他渠道申請轉換；至於公司關於扣稅優惠的網頁瀏覽次數按周增4成，網上登記個人資料查詢產品人數更按周升6成，反映市民對新產品的需求非常熱烈。



自願醫保計劃可分為高度標準化的「標準計劃」及保障範圍較廣的「靈活計劃」，普遍按投保人入院後的個別指定項目收費作出賠償。而友邦則加推一項「尊尚」靈活計劃，投保人可扣除相應的「自付費」後，即索償要自行支付的費用，再直接按整體醫療開支計算賠償總額。



友邦香港產品策劃部部門主管馮偉成指，尊尚計劃每年保障限額高達500萬元，高於市面大部份醫保，同時政府指明所有認可自願醫保產品，一律不可縮減保障額，於市場上較罕見。



惟保障範圍大增時，保費亦會相對昂貴。謝佩蘭指，假設一名非吸煙的30歲男性投保，標準計劃及普通靈活計劃的年保費分別為1,990元及3,917元，相反「尊尚」靈活計劃即使扣除每年2.5萬元自付費後，年保費仍高達4,640元，建議市民選擇不同計劃時時，可按經濟能力及與已持有醫保保障比較。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm