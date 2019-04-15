中國國航3月客貨運俱升

中國國航(00753)公布，3月旅客周轉量按年、按月均有上升表現。客運運力投入按年上升4%，旅客周轉量按年升2.6%。其中，國內客運運力投入按年上升0.7%，旅客周轉量按年下降1.8%；國際客運運力投入按年上升 8.7%，旅客周轉量按年升8.8%；地區運力投入按年升11.1%，旅客周轉量按年升15.9%。平均客座率為80.7%，按年降1.1個百分點，其中，國內航線下降2個百分點，國際航線基本持平，地區航線上升3.4個百分點。



貨運方面，3月貨郵周轉量、貨郵運輸量按年、按月均表現上升。貨運運力投入按年上升2.1%，貨郵周轉量按年上升2.8%，運輸量按年上升2.7%；貨運載運率為43.2%，按年上升0.3個百分點。

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