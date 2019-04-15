科創商機：素食潮流席捲　人造肉企業搶405億市場

在發達國家愈來愈多人選擇全素食或偶爾吃肉，因憂慮肉類生產損害環境和動物權益，經常吃肉亦帶來個人健康的疑慮。這趨勢令人造肉，不論是以植物為基礎的素肉，抑或透過新科技將動物細胞培育成肉類的行業急速擴張。人造肉市場料於2020年達到52億美元(約405.6億港元)，掀起投資熱。



去年11月申請美國上市的人造肉漢堡公司Beyond Meat可謂表表者，初步計劃集資1億美元。其生產的漢堡以素肉製成，標榜不論外觀、味道和烹煮過程都像真肉，甚至會「流血」，但較真肉健康及可持續發展。Beyond Meat的明星級投資者包括微軟創辦人蓋茨、影星里奧勒度狄卡比奧和麥當勞前行政總裁湯普森。蓋茨還投資了另一家人造肉公司Impossible Foods。



加拿大快餐店A&W Food Services去年引入Beyond Meat的人造肉漢堡包Beyond Burger，結果大受歡迎，反映素肉愈益普及，以及人們對素肉的興趣甚高。數據顯示，去年人造肉銷售大增20%至33億美元。



傳統食品商亦追上人造肉潮流，美國最大肉類供應商泰森食品除了投資Beyond Meat外，還投資了MycoProtein等。該公司更準備開拓自家替代蛋白質業務，並期望未來可成為公司中重要的一部分。



瑞士食品商雀巢計劃今年內在歐美地區推出素肉漢堡，透過旗下品牌Garden Gourmet在歐洲地區推出素肉漢堡Incredible Burger，在美國地區則透過Sweet Earth品牌推出Awesome Burger。雀巢於2017年收購的Sweet Earth，旗下產品除素肉漢堡外，還有素煙肉和素香腸。



其他例子還有包裝食品公司Conagra Brands收購了素肉公司Gardein；農產品交易商Cargill投資以幹細胞培植人造肉的初創公司Memphis Meats；聯合利華收購荷蘭素肉食品公司Vegetarian Butcher。



人造肉愈益受到關注，很大程度上與健康和成本有關。食用紅肉已與患上心臟病、糖尿病和癌症扯上關係，加工肉更被世界衞生組織分類成致癌物。與此同時，研究發現彈性素食或全素食對健康有好處。



不僅如此，環境污染問題愈益受到重視。飼養牲畜產生的溫室氣體，佔全球整體最少14.5%，溫室氣體會加劇全球暖化。避免食肉和牛奶產品，被評估為個人減少對環境破壞的最有效方法。亦有研究顯示，西方國家須減少消耗肉類90%，以維持全球氣溫受控，

面對全球人口預料於2050年增至超過20億，對地球資源的需求勢加劇。



雖然工業化農業令雞肉、牛肉和豬肉等的價格變得更容易負擔，但亦愈來愈多人批評動物的飼養環境欠佳。一項針對英國消費者的調查就顯示，動物權益是他們減少食肉的首要原因。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/