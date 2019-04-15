新盤UPDATES︰洋房錄高價成交　公司客大手掃貨

新盤氣氛熱鬧，買家入市意慾明顯加快，除了洋房錄高價成交外，亦有公司客大手購入多個單位。



●嘉匯終止買賣合約單位改標售

據一手銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)旗下啟德嘉匯修改價單，項目的2座20樓D室，實用面積486方呎，價單售價原為1,065.8萬元，其後改為於本周四標售。該單位原於2017年2月以900.7萬元售出，惟於本月11日終止買賣合約。



●新盤部署：日出康城7A期MONTARA最快月內開售

多個大型新盤快將登場。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城第7A期，屬O’EAST系列第2個項目，正式命名為MONTARA。



他指出，目前仍待批出預售樓花同意書，樓書準備工作已屆最後階段，最快4月內開售。項目提供616伙，一房佔約18%，主打的兩房則佔62%，三房只有約17%，實用面積約300至800方呎不等。樓盤亦設有約3%為連平台或頂層連天台特色戶。



該公司市務助理總經理陳惠慈稱，項目位處面積約48萬方呎大型商場之上，同時設有面積約4萬方呎會所，提供50米長泳池等設施。



●海日灣II入場折實逾359萬元起 白石角最平！

億京集團旗下大埔白石角全新住宅項目海日灣II，正式公布首張價單，推出共295個單位，折實平均呎價13,774元。是次推出的單位均為標準戶，由開放式單位至4房，實用面積由243至1,866方呎。億京發展及策劃項目及銷售策劃總監潘志才表示，是次以「非常吸引價」推出首批單位，同時提供4款折扣優惠計劃。



該盤入場單位之一為第6座1樓B室，實用面積243方呎，價單售價389萬元，扣除最高7.5%優惠後，折實售價逾359.82萬元，折實呎價14,808元，為公布價單形式發售單位中，屬同區最平。至於最高售價為2,877.4萬元，整批呎價由13,680至16,670元。



當中第1座2樓A室，實用面積1,517方呎，如客戶選用即供或一按(II)最高折扣優惠計劃，單位呎價約12,655元，有關銷售安排將於短期內公布。同時會於明天(周二)開放示範單位予公眾參觀。



●代理指海日灣II定價克制 料一Q清枱

億京集團旗下大埔白石角海日灣II公布首張價單295伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，樓盤首批定價克制，價錢具一定吸引力，當中有54伙開放式單位，折實售價低於400萬元，而600萬元以下則約90伙，屬區內罕有，相信會受上車客歡迎。他預期樓盤開售時有望「一Q清枱」，若發展商加推時加價幅度維持於3至5%，相信市場亦可接受。



他又指，預計本月將承接3月旺勢，受惠中美貿易戰緩和及美國今年不加息，帶動樓市發展，買家擔心遲買會貴，入市態度積極，預計中原城市領先指數(CCL) 有機會於6月突破去年8月高位。



●赤柱村道50號洋房呎售逾6.1萬創新高

豪宅新盤湧現高價成交。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下赤柱村道50號，剛售出5號洋房，實用面積2,760方呎，成交價逾1.68億元，呎價61,159元，買家不獲任何回贈優惠，是次呎價創出項目歷來新高紀錄。



成交紀錄冊顯示，該洋房曾於2015年以逾1.28億元售出，但之後終止交易，是次做價上升逾31%。



●柏巒洋房終止交易重推 吸引15組客搶購

一手洋房交投暢旺。新世界發展（00017）旗下元朗柏巒，11號屋於今日（4月15日）落實終止買賣合約，隨即獲市場搶購，據悉，售樓處共有約15組買家抽籤認購單位，最終以4,745.7萬元獲得承接。該洋房實用面積3,844方呎，實用呎價12,346元。該大屋於去年六月原本以4,245.5萬元售出。



●尚珩12號洋房5,760萬沽 呎價2.7萬

香港興業國際（00480）銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，沙田九肚尚珩 最新售出12號洋房，實用面積為2,126方呎，屬四房雙套設計，樓高三層， 設470方呎花園及511方呎天台，連一個車位成交價5,760萬元，呎價為27,093元。



項目至今以招標形式售出共47伙，總成交金額為逾27.56億元，連同早前售出的38個停車位，套現逾29億元。



●尚豪庭推3座洋房及1個分層單位標售

據一手銷售資訊網資料，新地的元朗尚豪庭上載銷售安排及相關招標文件，推出3座洋房及1個分層單位，於本周五至5月31日期間，以每日招標及截標形式發售。



●大手掃貨！日出康城LP6獲公司客斥2億連購13伙

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，今天(4月15日)有一組買家以公司名義斥資約2億元，購入13個單位，料需支付樓價30%的辣稅，即約6,000萬元。而該盤單日售出49伙，單日套現約6.3億元。



項目累售2,227伙，約整體的93%，發展商表示，樓盤尚餘少量特色單位，有見市場對優質物業需求甚殷，即將重整銷售部署，不排除稍後提價加推。



●恒地5盤推復活節優惠 最高30萬現金回贈

恒基地產(00012)旗下5個樓盤提供「復活節優惠」，與買家共慶佳節，包括西營盤藝里坊‧1號、旺角利奧坊．凱岸及何文田加多利軒等，凡由本周五(4月19日)至5月2日購入指定單位，可享6萬至30萬元現金回贈，優惠等同定價約0.85%至1%。

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