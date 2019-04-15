財經評論：商人治國重近利　忽視遠慮禍患深

商人出身的美國總統特朗普自上任後，作風舉止與傳統政客截然不同，對外挑戰了很多國際間原認為不能觸及的底線，並主動對各大經濟體發起貿戰；對內則在經濟未衰時推出減稅等財政政策，一眾經濟學家皆嗤之以鼻，同時又不斷攻擊聯儲局緊縮政策。其我行我素、急功近利的商人性格，恐為長遠種下不能翻身的禍根。



他周日再度按捺不住，抨擊聯儲局若沒有進行量化緊縮，美國道指就會升多五千至一萬點，經濟增長則會超過4%，而不是3%，而且幾乎沒有通脹。當然，他已不是首次批評聯儲局，從言論可知，其對經濟及股市未屆瘋狂念念不忘，表面看似為了民眾福祉，實際是赤裸裸地展現人性貪婪，只求全速將經濟推至頂峰，以居功至偉之勢爭取連任，足見目光短淺，完全漠視經濟過熱會帶來的長期痛苦。



事實上，特朗普時常掛在嘴邊的所謂「成就」，背後成本是天價！其上任短短兩年，令政府總負債攀升逾一成，並首次突破22萬億美元，相對去年全球政府債務約63萬億美元，即單是美國已佔據全球總額約1/3。再者，在減稅政策下，政府無法量入為出，今年度財赤料近9,000億美元，創2012年以來最多。根據推算，只要美國政府繼續大花筒，到了2028年，單是利息支出就可能攀至1.05萬億美元，意味着「債冚債」已屆極限，不能再無止境持續上升。



若是負責任的政府，目前要做的應是盡量減債，並同意聯儲局收水，以便未雨綢繆，最主要原因是美國也陷入人口危機，未來社會開支只會有增無減！截至2017年，美國嬰兒出生率已連續兩年創新低，每1,000名適合懷孕的女士當中，只有60.2名嬰兒，按年下跌3%，延續自2008年起的下降趨勢。更不堪的是，美國年輕人愈來愈遲婚，30多歲才結婚是「正常」，致使嬰兒出生率只會更低。



可惜的是，雖然眼見勞動力趨勢向下，但特朗普的政策竟是限制移民，目的又是為了短線討好選民，漠視人口老化對經濟活力的影響。難怪聯儲局前主席格林斯潘近日也警告，由於人口老化不能逆轉，美國過去數年在社會保障、醫療，以及其他福利開支持續增長，可預示未來經濟增長很難持續，財赤正處於極度失衡。



特朗普一上場就盡顯商人本色，一切以利益掛帥，利用人性貪婪而不斷向民眾餵「糖衣毒藥」，旨在收買民心。可悲的是，債務及人口問題正不斷加深，短線經濟雀躍恐換來長期哀慟。

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