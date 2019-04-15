道指回吐12點　高盛績後跌1.8%

美股經過上周五顯著上揚後，周一早段缺乏方向，道指微跌12點，報26,400點，納指升6點，報7,990點。



美股挑戰新高之際，有統計顯示紐交所及納斯達克上周每日成交量只有約62億股，創去年8月來新低，有市場人士憂慮成交量低有機會加劇市況波動。分析員認為，成交薄弱反映貿易談判不明朗及經濟數據好壞參半，令投資者對股市前景審慎。



最新業績方面，高盛及花旗上季業績均勝預期，高盛股價報204美元，挫1.85%，花旗股價則跌0.46%至67.11美元。



至於富國銀行上周五公布業績後股價倒跌2.6%，周一繼續受壓，低見45.96美元，挫1.14%，包括高盛及美銀美林及Buckingham均將該行的投資評級降至「中性」。



傳亞馬遜準備進軍音樂串流市場，Spotify股價低開2.59%，至141.2美元。

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