樓價UPDATES︰太古城長情業主39年帳賺1487萬

鰂魚涌太古城4月暫錄得12宗成交，平均實用呎價19,100元，有持貨39年業主大幅獲利出貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●太古城寶安閣極高層B室，實用面積714方呎，以三房設計，向北望部分海景，附有雅緻裝修。業主叫價1,580萬元，放盤僅數日，即以1,530萬元易手，實用呎價21,429元屬市價。上址為原業主於1980年以42.8萬元買入，現時升值近35倍。



●上環普慶坊20號樓齡約47年，一個中層實用面積338方呎單位，獲買家以560萬元承接，實用呎價約16,568元。買家為上車客，鍾情區內社區環境，雖然物業樓齡較大，但認為樓價合理，因而落實承接。



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九龍區



●黃大仙鑽嶺高層A室兩房戶，實用面積353方呎，座向東南，望開揚景觀。單位原開價658萬元，減價25萬元後，以633萬元沽出，實用呎價17,932元。據了解，原業主於2015年購入上址，當時作價574萬元，持貨4年升值約10%。



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新界區



●馬鞍山居屋福安花園1座低層E室，實用面積593方呎，以三房間隔，座向西北望少海景，放盤1個月，獲換樓人士於已補價自由市場以720萬元承接，實用呎價12,142元。



●粉嶺牽晴間本月暫錄9宗買賣，其中3座中層G室兩房戶，實用面積439方呎，原叫價630萬元，最終反價至633萬易手，實用呎價14,419元，創同類新高價。原業主持貨約5年，帳面獲利約251萬元。



●買家為購得心儀單位，不惜追價入市。上水皇府山本月暫錄約3宗成交，平均實用呎價約12,922元。屋苑7座低層D室，實用面積約為505方呎，屬兩房間隔，望內園池景。原業主有見市況轉旺，議價當日臨場反價近50萬元，而客人有感同類單位盤源緊絀，決定追價至700萬元承接，實用呎價約13,861元。



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